12 Ekim 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Francesco Totti'nin babası corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti

Totti'nin acı günü! Covid-19 nedeniyle...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 12.10.2020 Giriş Tarihi: 12.10.2020

Dünya futbolunun ve Serie A ekiplerinden Roma'nın efsane isimlerinden 'nin babası , yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

İtalyan basınına yansıyan haberlerde, bir süredir Covid-19 teşhisiyle başkent Roma'daki Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nde tedavi gören 76 yaşındaki 'nin bugün yaşamını yitirdiği bildirildi.

Enzo Totti'nin birkaç yıl önce kalp krizi geçirdiği ve bu sebeple, Covid-19 salgınının en çok etkilediği risk kategorisi yüksek gruptaki hastalardan olduğu belirtildi.

'nin bütün kariyeri boyunca formasını giydiği Roma kulübü de Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Totti ailesine başsağlığı diledi.

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