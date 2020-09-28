Premier Lig: Liverpool 3-1 Arsenal | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Liverpool, 1-0 geride düştüğü karşılaşmada Arsenal'i 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Kırmızılar'a galibiyeti getiren goller Mane, Robertson ve Jota'dan geldi.
Premier Lig'in 3. haftasındaki dev maçta son şampiyon Liverpool ile Arsenal, Anfield Road'da kozlarını paylaştı. Ev sahibi takım, rakibini 28. dakikada Sadio Mane, 34. dakikada Andrew Robertson ve 88. dakikada Diogo Jota'nın golleriyle 3-1 mağlup etti. Londra temsilcisinin 25. dakikada Alexandre Lacazette ile bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.
Liverpool bu sonuçla ligdeki üçüncü maçından da galibiyetle ayrılarak puanını 9'a yükseltti ve Leicester City ile Everton'ın arkasında averaj farkıyla 3. sırada yer aldı. Bu sezonki ilk yenilgisini alan Arsenal ise 6 puanla 5. sırada kaldı.
PERŞEMBE GÜNÜ YİNE RAKİPLER
İki takım, 1 Ekim Perşembe günü TSİ 21.45'te Lig Kupası'nda bir kez daha karşı karşıya gelecek.
İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Liverpool, 4 Ekim Pazar günü TSİ 21.15'te Aston Villa deplasmanına konuk olacak, Arsenal ise aynı gün TSİ 16.00'da sahasında Sheffield United'ı ağırlayacak.
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