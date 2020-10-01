Barcelona Sergino Dest'i transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ABD Milli Takımı'nın formasını 3 kez giyen futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Katalan ekibinin, Dest'i 21 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı ve anlaşmada 5 milyon Euro'luk ilave performans ödemesinin bulunduğu belirtildi.

19 yaşındaki oyuncunun serbest kalma bedelinin 400 milyon Euro olduğu da ifade edildi.

Dest, altyapısından yetiştiği Ajax'ın A takımına geçen sezon yükselmişti.

DİĞER