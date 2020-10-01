01 Ekim 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona Sergino Dest'i transfer etti

Barcelona'ya ABD'li sağ bek!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 01.10.2020

ekiplerinden , Ajax forması giyen 'li sağ bek 'i etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Milli Takımı'nın formasını 3 kez giyen futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Katalan ekibinin, Dest'i 21 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı ve anlaşmada 5 milyon Euro'luk ilave performans ödemesinin bulunduğu belirtildi.

19 yaşındaki oyuncunun serbest kalma bedelinin 400 milyon Euro olduğu da ifade edildi.

Dest, altyapısından yetiştiği Ajax'ın A takımına geçen sezon yükselmişti.

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