Alvaro Morata Juventus'ta!

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Alvaro Morata'yı satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.

Serie A ekibi Juventus, son olarak Atiletico Madrid forması giyen oynayan Alvaro Morata'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Golcü futbolcu daha önce de iki sezon Juventus forması gydi. Morata Juventus'ta 2 sezonda 27 gol kaydetti. Alvaro Morata kariyerinde Real Madrid, Juventus, Chelsea ve Atletico Madrid gibi dünya devi takımlarda oynadı.

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