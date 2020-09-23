23 Eylül 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Alvaro Morata Juventus'ta!

Alvaro Morata Juventus'ta!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.09.2020

İtalya Serie A ekiplerinden , 'yı satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.

Serie A ekibi , son olarak Atiletico Madrid forması giyen oynayan 'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Golcü futbolcu daha önce de iki sezon Juventus forması gydi. Morata Juventus'ta 2 sezonda 27 gol kaydetti. Alvaro Morata kariyerinde , Juventus, ve gibi dünya devi takımlarda oynadı.

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