22 Eylül 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Serie A: Milan 2-0 Bologna | MAÇ SONUCU

Milan 3 puanı 2 golle aldı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.09.2020

İtalya Serie A'nın ilk hafta karşılaşmasında temsilcimiz 'nun forma giydiği , sahasında Bologna'yı 2-0 yenerek lige galibiyetle başladı.

Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında, ev sahibi takım, İsveçli golcüsü 'in 35. dakikada attığı kafa golüyle 1-0 öne geçti.

, ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı.

Ev sahibi ekip, 50. dakikada VAR kararıyla penaltı kazanırken, 51. dakikada penaltı atışını kullanan İbrahimovic, kendisinin ve takımının 2. golünü atarak, skoru 2-0'a getirdi. Milan'da forma giyen milli futbolcu da ilk 11'de başladığı mücadelede 71 dakika sahada kaldı. Çalhanoğlu, 71. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

Konuk ekipte Mitchell Dijks, 88. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Maçta başka gol olmayınca Milan, Bologna'yı 2-0 yendi ve yeni sezonun ilk maçından galibiyetle ayrıldı. Bologna ise sezonu mağlubiyetle açtı.

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