20 Eylül 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Sassuolo 1-1 Cagliari | MAÇ SONUCU

Sassuolo Cragno'yu geçemedi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 20.09.2020 Giriş Tarihi: 20.09.2020

İtalya Serie A'nın ilk haftasında ile karşı karşıya geldi. Konuk takım 1-0 öne geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamadı ve karşılaşma 1-1 sonuçlandı.

İtalya Serie A'nın ilk haftasında heyecan sürüyor. , sahasında 'yi konuk etti. Ev sahibi ekibin oldukça üstün oynadığı ve sayısız pozisyona girdiği müsabakada Cagliari kaleci Cragno rakibine izin vermedi. Mücadelenin 77. dakikasında Sımeonne'nin golü ile 1-0 öne geçen konuk takım Sassuolo'nun 87. dakikasında eski Konyasporlu Bourabia'nın attığı gole engel olamadı ve müsabaka 1-1 sonuçlandı.

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