Sassuolo 1-1 Cagliari | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın ilk haftasında Sassuolo ile Cagliari karşı karşıya geldi. Konuk takım 1-0 öne geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamadı ve karşılaşma 1-1 sonuçlandı.

İtalya Serie A'nın ilk haftasında heyecan sürüyor. Sassuolo, sahasında Cagliari'yi konuk etti. Ev sahibi ekibin oldukça üstün oynadığı ve sayısız pozisyona girdiği müsabakada Cagliari kaleci Cragno rakibine izin vermedi. Mücadelenin 77. dakikasında Sımeonne'nin golü ile 1-0 öne geçen konuk takım Sassuolo'nun 87. dakikasında eski Konyasporlu Bourabia'nın attığı gole engel olamadı ve müsabaka 1-1 sonuçlandı.



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