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DÜNYADAN FUTBOL

Premier Lig: Aston Villa 1-0 Sheffield United | MAÇ SONUCU

Aston Villa siftahı yaptı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 Giriş Tarihi: 21.09.2020

'in 2. haftasında , sahasında 'ı 63. dakikada 'nın attığı golle 1-0 mağlup ederek bu sezonki ilk 3 puanını aldı.

'in 2. haftasında ile karşı karşıya geldi. Pozisyon açısından oldukça kısır geçen maçı ev sahibi ekip, ikinci yarıda bulduğu golle 1-0 galip tamamladı.

Aston Villa'ya galibiyeti getiren golü 63. dakikada kaydetti.

Villa bu sonuçla ilk maçında ilk galibiyetini alırken, konuk takım ise 2'de 0 çekti.

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