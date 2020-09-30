Transfer döneminin en hareketli takımlarından Fenerbahçe, kadrosunu 13 isimle güçlendirmişti. Sözleşmesi biten ve gelecek planlarında yer almayan isimlerle de yollarını ayıran Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin ayrılığı sonrasında bir yıldız isimle de yollarını ayırabilir. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri