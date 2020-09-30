30 Eylül 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Lazio'nun Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Vedat Muriqi sağlık kontrolünden geçti!

Muriqi sağlık kontrolünden geçti!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 Giriş Tarihi: 30.09.2020

'nin geçtiğimiz yaz kadrosuna kattığı , sarı-lacivertlilerde gösterdiği performans sonrasında İtalya Serie A ekiplerinden 'ya 17.5 milyon Euro + bonuslarla olmuştu. Kosovalı golcü, İtalyan temsilcisi için sağlık kontrolünden geçti.

'nin 2019 yazında Çaykur Rizespor'dan 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı , sarı-lacivertlilerde 1 sezon forma giydikten sonra İtalya Serie A ekiplerinden 'nun yolunu tutmuştu.

Kanarya, Kosovalı golcü için 17.5 milyon Euro + bonuslar karşılığında Çizme ekibiyle anlaşma sağlamıştı.

26 yaşındaki oyuncu, yeni takımı adına sağlık kontrolünden geçti.

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