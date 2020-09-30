Son dakika: Ozan Kabak 5 maç ceza aldı
Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke'de forma giyen Ozan Kabak, Werder Bremen maçında rakibine tükürdüğü gerekçesiyle kırmızı kartla cezalandırılmıştı. Genç stoper bu eylem sebebiyle 4 maç ceza alırken gördüğü kırmızı kart nedeniyle de 1 maç ceza aldı ve toplamda 5 resmi müsabakadan men edildi..
Schalke'de forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, rakibi Ludwig Augustinsson'a "tükürdüğü" gerekçesiyle 4 maç men ve 15 bin euro para cezası aldı.
Ozan'ın hareketi hakemin raporunda yer almadı ve milli futbolcuya 4 maçlık men cezası TV görüntüleri izlenerek verildi.
DBF'den yapılan açıklama şu şekilde:
"DFB Spor Mahkemesi, Bundesliga kulübü Schalke 04'ün sporcusu Ozan Kabak hakkında toplandı ve bir karara vardı. Rakibine karşı sportmenlik dışı davranışı nedeniyle Ozan Kabak, sıradaki 4 maçtan men ve 15 bin euro para cezası verdi. 20 yaşındaki oyuncu, cezası boyunca kulübünün tüm resmi maçlarında oynayamayacak.
Kırmızı kart nedeniyle 1 resmi maçta oynayamayacak olan Ozan Kabak'ın cezası sonraki 4 maçta başlayacaktır. Kulüp ve oyuncu, verilen bu cezayı kabul etmiştir, karar kesindir.
Ozan Kabak, Werder Bremen'e karşı oynadıkları maçın 26. dakikasında rakibi Ludwig Augustinsson'a tükürmüştü. Hakem Markus Schmidt'e sorulduğunda, bu pozisyonu görmediğini ve bu yüzden raporuna yazmadığını dile getirmiştir. Bu nedenle DFB Kontrol Komitesi soruşturma yapmış ve bu suçlamayı getirmiştir."
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