30 Eylül 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika: Ozan Kabak 5 maç ceza aldı

Ozan Kabak'ın cezası belli oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 Giriş Tarihi: 30.09.2020

 ekiplerinden 'de forma giyen  maçında rakibine tükürdüğü gerekçesiyle kırmızı kartla cezalandırılmıştı. Genç stoper bu eylem sebebiyle 4 maç ceza alırken gördüğü  nedeniyle de 1 maç ceza aldı ve toplamda 5 resmi müsabakadan men edildi..

'de forma giyen milli futbolcumuz , rakibi 'a "tükürdüğü" gerekçesiyle 4 maç men ve 15 bin euro para cezası aldı.
Ozan'ın hareketi hakemin raporunda yer almadı ve milli futbolcuya 4 maçlık men cezası TV görüntüleri izlenerek verildi.
DBF'den yapılan açıklama şu şekilde:
" Spor Mahkemesi, Bundesliga kulübü Schalke 04'ün sporcusu Ozan Kabak hakkında toplandı ve bir karara vardı. Rakibine karşı sportmenlik dışı davranışı nedeniyle Ozan Kabak, sıradaki 4 maçtan men ve 15 bin euro para cezası verdi. 20 yaşındaki oyuncu, cezası boyunca kulübünün tüm resmi maçlarında oynayamayacak.

nedeniyle 1 resmi maçta oynayamayacak olan Ozan Kabak'ın cezası sonraki 4 maçta başlayacaktır. Kulüp ve oyuncu, verilen bu cezayı kabul etmiştir, karar kesindir.

Ozan Kabak, 'e karşı oynadıkları maçın 26. dakikasında rakibi Ludwig Augustinsson'a tükürmüştü. Hakem Markus Schmidt'e sorulduğunda, bu pozisyonu görmediğini ve bu yüzden raporuna yazmadığını dile getirmiştir. Bu nedenle DFB Kontrol Komitesi soruşturma yapmış ve bu suçlamayı getirmiştir."

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