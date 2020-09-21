Manchester United'a mı transfer oluyor? Alex Telles yanıtladı

Galatasaray'ın 2016 yazında Porto'ya gönderdiği Alex Telles, Portekiz temsilcisinde yükselişe geçerek adını Avrupa devlerinin transfer listesine yazdırmayı başarmıştı. Son günlerde ismi Manchester United ile anılan Brezilyalı futbolcu, transfer iddialarına yanıt verdi. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri

Yaz transfer döneminde adı birçok takımla transfer dedikodusuna karışan Brezilyalı futbolcu Alex Telles'in, son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'la anlaşmaya vardığı iddia edilmişti. Porto forması giyen başarılı oyuncu, hakkında çıkan transfer söylentilerine şöyle yanıt verdi:

Porto'ya veda etmek mi? Braga maçında aldığım 'En değerli oyuncu' ödülü, benim burada işime konsantre olduğumu gösteriyor. Gazeteler istediklerini yazabilirler.

27 yaşındaki sol bek, transfer iddialarını reddetti. Alex Telles'in Porto'dan bir başka takıma transfer olması durumunda, eski kulübü Galatasaray da satış karının yüzde 10'u kadar pay alacak.

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