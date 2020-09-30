Fenerbahçe'de bir ayrılık daha kapıda! Vedat Muriqi'nin ardından yıldız isim...

Bir kaleci için muhteşem ölçülerdeki fiziği, gelişime açık zihin yapısı ve genç yaşıyla İngiltere ve Fransa kulüplerinin radarında olan 22 yaşındaki Altay, önündeki defans kurgusunun sağlamlaşmasına paralel olarak, performansını her maç daha da yükseltiyor.



