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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha kapıda! Vedat Muriqi'nin ardından yıldız isim...

Transfer döneminin en hareketli takımlarından Fenerbahçe, kadrosunu 13 isimle güçlendirmişti. Sözleşmesi biten ve gelecek planlarında yer almayan isimlerle de yollarını ayıran Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin ayrılığı sonrasında bir yıldız isimle de yollarını ayırabilir. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 30.09.2020 11:00
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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha kapıda! Vedat Muriqi'nin ardından yıldız isim...

Vedat Muriqi'yi uzun süre devam eden görüşmeler sonucu Lazio'ya satan Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Avrupa takımlarının gözdesi oldu.

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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha kapıda! Vedat Muriqi'nin ardından yıldız isim...

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu-Erol Bulut ikilisinin ortak aklıyla yapılan 14 transferle yepyeni bir kadro oluşturulurken, Süper Lig'de geride kalan üç hafta içinde takımın en başarılı ismi olarak genç file bekçisi öne çıktı.

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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha kapıda! Vedat Muriqi'nin ardından yıldız isim...

Bir kaleci için muhteşem ölçülerdeki fiziği, gelişime açık zihin yapısı ve genç yaşıyla İngiltere ve Fransa kulüplerinin radarında olan 22 yaşındaki Altay, önündeki defans kurgusunun sağlamlaşmasına paralel olarak, performansını her maç daha da yükseltiyor.

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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha kapıda! Vedat Muriqi'nin ardından yıldız isim...

Süper Lig'in ilk haftasındaki Çaykur Rizespor maçının 35 ve 42. dakikalarında Boldrin'in iki tane gollük vuruşunu kurtararak 2-1'lik galibiyette büyük pay sahibi olan genç kaleci, 3. haftada 0-0 berabere kalınan Galatasaray derbisinde de 5 isabetli şutta gole izin vermedi.

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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha kapıda! Vedat Muriqi'nin ardından yıldız isim...

GELİŞİMİNDE KNOOP'UN KATKISI BÜYÜK
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında göreve gelen kaleci antrenörü Marco Knoop'un özel ilgisiyle gelişimini hızlandıran Altay, yeni hocası Michael Kraft'tan da büyük destek alıyor.

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