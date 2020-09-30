İspanya La Liga'nın 4. haftasında Huesca ile Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Mücadele ��ncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Huesca - Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Kritik mücadelede Huesca ile Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Mücadele hakkında arama motorlarında birçok araştırma yapılıyor. Merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Huesca - Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

HUESCA - ATLETICO MADRID MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Huesca - Atletico Madrid maçı 30 Eylül Çarşamba günü saat 20:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

HUESCA - ATLETICO MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Huesca: Andres Fernandez; Javi Galan, Dmitris Siovas, Jorge Pulido, Pedro Lopez; Pedro Mosquera, Jaime Seoane; Juan Carlos, Shinji Okasaki, David Ferreiro; Rafa Mir

Atletico Madrid: Jan Oblak; Renan Lodi, Stefan Savic, Felipe, Kieran Trippier; Koke, Saul Niguez, Marcos Llorente; Angel Correa, Luis Suarez, Joao Felix

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