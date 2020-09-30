30 Eylül 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Huesca - Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Huesca - Atletico Madrid maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 30.09.2020

'nın 4. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Mücadele ��ncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Huesca - Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. Kritik mücadelede ile karşı karşıya geliyor. Mücadele hakkında arama motorlarında birçok araştırma yapılıyor. Merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Huesca - Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

HUESCA - ATLETICO MADRID MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Huesca - Atletico Madrid maçı 30 Eylül Çarşamba günü saat 20:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

HUESCA - ATLETICO MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Huesca: Andres Fernandez; Javi Galan, Dmitris Siovas, Jorge Pulido, Pedro Lopez; Pedro Mosquera, Jaime Seoane; Juan Carlos, Shinji Okasaki, David Ferreiro; Rafa Mir

Atletico Madrid: Jan Oblak; Renan Lodi, Stefan Savic, Felipe, Kieran Trippier; Koke, Saul Niguez, Marcos Llorente; , , Joao Felix

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