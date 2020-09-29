29 Eylül 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester United'dan Jadon Sancho'ya servet! İşte Borussia Dortmund'un yanıtı

ManU'dan Jadon Sancho'ya servet!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 29.09.2020

Premier Lig devi Manchester United, transferi için uzun süredir uğraştığı Jadon Sancho için 'da dudak uçuklatan bir teklif sundu. Alman ekibinin yıldız futbolcu için yapılan devasa teklifi reddettiği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri...

ekiplerinden , takımlarından Manchester United'ın Jadon Sancho için yaptığı 100 milyon Euro'luk teklifi reddetti.

100 MİLYON EURO'YU GERİ ÇEVİRDİLER
Ajansspor'un 'tan derlediği habere göre; Kırmızı Şeytanlar, İngiliz oyuncu için Alman ekibine 80 milyon artı 20 milyon Euro bonu teklifinde bulundu. Borussia Dortmund hiç düşünmeden bu teklifi reddettiğini açıkladı.

SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?
20 yaşındaki genç yıldızın Dortmund ile olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor.

1 GOL 3 ASİST
Bu sezon 3 maçta sahaya çıkan Sancho 1 gol ve 2 asist kaydetti.

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