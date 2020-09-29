Manchester United'dan Jadon Sancho'ya servet! İşte Borussia Dortmund'un yanıtı
Premier Lig devi Manchester United, transferi için uzun süredir uğraştığı Jadon Sancho için Borussia Dortmund'da dudak uçuklatan bir teklif sundu. Alman ekibinin yıldız futbolcu için yapılan devasa teklifi reddettiği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri...
Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, İngiltere Premier Ligi takımlarından Manchester United'ın Jadon Sancho için yaptığı 100 milyon Euro'luk teklifi reddetti.
100 MİLYON EURO'YU GERİ ÇEVİRDİLER
Ajansspor'un Sky Sports'tan derlediği habere göre; Kırmızı Şeytanlar, İngiliz oyuncu için Alman ekibine 80 milyon artı 20 milyon Euro bonu teklifinde bulundu. Borussia Dortmund hiç düşünmeden bu teklifi reddettiğini açıkladı.
SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?
20 yaşındaki genç yıldızın Dortmund ile olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor.
1 GOL 3 ASİST
Bu sezon 3 maçta sahaya çıkan Sancho 1 gol ve 2 asist kaydetti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama