20 Eylül 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Wolfsburg 0-0 Bayer Leverkusen | MAÇ SONUCU

Wolfsburg ve Leverkusen puanları paylaştı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 20.09.2020 Giriş Tarihi: 20.09.2020

'nın ilk haftasında heyecan devam etti. İki takımın da karşılık pozisyonlara girdiği mücadelede gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sonuçlandı.

'da ilk hafta heyecanı devam ediyor. Ligin güçlü ekiplerinden ile karşı karşıya geldi. iki takımında dengeli ve karşılıklı pozisyonlara girdiği müsabakada gol sesi çıkmadı ve puanlar paylaşıldı.

RB Leipzig 3-1 Mainz 05 | MAÇ SONUCU

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