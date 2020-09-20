Wolfsburg 0-0 Bayer Leverkusen | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga'nın ilk haftasında heyecan devam etti. İki takımın da karşılık pozisyonlara girdiği mücadelede gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sonuçlandı.

Almanya Bundesliga'da ilk hafta heyecanı devam ediyor. Ligin güçlü ekiplerinden Wolfsburg ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. iki takımında dengeli ve karşılıklı pozisyonlara girdiği müsabakada gol sesi çıkmadı ve puanlar paylaşıldı.

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