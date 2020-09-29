Olympique Lyon Islam Slimani'ye talip oldu
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Lyon, bir dönem ülkemizde Fenerbahçe forması da giyen Cezayirli golcü Islam Slimani'yi transfer etmek için harekete geçti.
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Monaco forması giyen ve inişli çıkışlı bir performansa imza atan Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Islam Slimani'nin yeni adresi belli oluyor.
RMC'nin haberine göre, Memphis Depay'ın transferi için Barcelona ile görüşen Lyon, Islam Slimani için girişimlere başladı.
Leicester City'nin, sözleşmesinin sonuna 1 yıl kalan Slimani'yi bonservissiz vermeye hazır olduğu ve oyuncunun da Lyon'a gitmek için istekli olduğu vurgulandı.
Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe forması da giyen ve performansıyla adeta saç baş yoldurtan Slimani, geçtiğimiz sezon Monaco'da çıktığı 19 resmi maçta 9 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.
Daha önce 2018/19 sezonunda Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giymiş Islam Slimani, beklentilerin çok altında kalarak kulübü Leicester'a geri gönderilmişti.
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