Almanya Bundesliga'nın ilk haftasında heyecan devam ediyor. RB Leipzig ile Mainz 05 karşı karşıya geliyor. Maç öncesi merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, RB Leipzig- Mainz 05 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da ilk hafta heyecanı devam ediyor. Ligin güçlü ekiplerinden RB Leipzig ile Mainz 05 karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, RB Leipzig- Mainz 05 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

RB LEIPZIG- MEINZ 05 MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

RB Leipzig- Mainz 05 maçı 20 Eylül saat 16:30'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

RB LEIPZIG- MEINZ 05 MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

RB Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Upamecano, Halstenberg, Mukiele, Sabitzer (c), Kampl, Angelino, Olmo, Hwang, Poulsen

Mainz 05: Zentner, Baku, St. Juste, Niakhate, Brosinksi, Barreiro, Latza (c), Burkardt, Boetius, Quaison, Mateta

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