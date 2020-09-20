20 Eylül 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

RB Leipzig- Mainz 05 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

RB Leipzig- Mainz 05 maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.09.2020

'nın ilk haftasında heyecan devam ediyor. RB ile 05 karşı karşıya geliyor. Maç öncesi merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, RB Leipzig- Mainz 05 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da ilk hafta heyecanı devam ediyor. Ligin güçlü ekiplerinden RB ile 05 karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, RB Leipzig- Mainz 05 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

RB LEIPZIG- MEINZ 05 MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

RB Leipzig- Mainz 05 maçı 20 Eylül saat 16:30'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

RB LEIPZIG- MEINZ 05 MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

RB Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Upamecano, Halstenberg, Mukiele, Sabitzer (c), Kampl, Angelino, Olmo, Hwang, Poulsen

Mainz 05: Zentner, Baku, St. Juste, Niakhate, Brosinksi, Barreiro, Latza (c), Burkardt, Boetius, Quaison, Mateta

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