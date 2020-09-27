27 Eylül 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Real Valladolid 1-1 Celta Vigo | MAÇ SONUCU

Celta 1 puana razı oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 27.09.2020 Giriş Tarihi: 27.09.2020

'nın 3. haftasında ile kritik maçta karşı karşıya geldi. Milli futbolcularımızdan Emre Mor'un ilk 11'de sahaya çıktığı mücadelede Okay Yokuşlu 80. dakikada oyuna dahil oldu. İki takımında karşılıklı golleriyle müsabaka 1-1 sonuçlandı.

'da heyecan devam ediyor. , Emre Mor ve Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği 'yu konuk etti. Milli gururlarımız Emre Mor ve Okay Yokuşlu'nun da görev aldığı mücadelde kazanan çıkmadı ve maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Celta Vigo'nun golünü Aspas atarken ev sahibi Valladolid'in golünü ise Guardiola kaydetti.

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