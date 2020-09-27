Real Valladolid 1-1 Celta Vigo | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga'nın 3. haftasında Real Valladolid ile Celta Vigo kritik maçta karşı karşıya geldi. Milli futbolcularımızdan Emre Mor'un ilk 11'de sahaya çıktığı mücadelede Okay Yokuşlu 80. dakikada oyuna dahil oldu. İki takımında karşılıklı golleriyle müsabaka 1-1 sonuçlandı.

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Real Valladolid, Emre Mor ve Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo'yu konuk etti. Milli gururlarımız Emre Mor ve Okay Yokuşlu'nun da görev aldığı mücadelde kazanan çıkmadı ve maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Celta Vigo'nun golünü Aspas atarken ev sahibi Valladolid'in golünü ise Guardiola kaydetti.

DİĞER