28 Eylül 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika | Premier Lig: Fulham 0-3 Aston Villa | MAÇ SONUCU

Aston Villa Fulham'ı rahat geçti
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 28.09.2020

İngiltere 'in 3. haftasında , deplasmanda Fulham'ı Grealish, Hourihane ve 'in attığı gollerle 3-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

'in 3. haftasında Fulham ile , Craven Cottage'da karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 4. dakikada Jack Grealish, 15. dakikada Conor Hourihane ve 48. dakikada 'in attığı gollerle 3-0 mağlup ederek bu sezonki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

Bir maç eksiği bulunan Aston Villa bu sonuçla puanını 6'ya çıkararak 4. sıraya yükseldi. Bu sezonki üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrılan ve puanı bulunmayan Fulham ise son sırada yer aldı.

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Aston Villa, 4 Ekim Pazar günü TSİ 21.15'te 'u konuk edecek. Fulham ise aynı gün TSİ 16.00'da deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşacak.

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