Son dakika | Premier Lig: Fulham 0-3 Aston Villa | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Aston Villa, deplasmanda Fulham'ı Grealish, Hourihane ve Tyrone Mings'in attığı gollerle 3-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.
Premier Lig'in 3. haftasında Fulham ile Aston Villa, Craven Cottage'da karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 4. dakikada Jack Grealish, 15. dakikada Conor Hourihane ve 48. dakikada Tyrone Mings'in attığı gollerle 3-0 mağlup ederek bu sezonki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.
Bir maç eksiği bulunan Aston Villa bu sonuçla puanını 6'ya çıkararak 4. sıraya yükseldi. Bu sezonki üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrılan ve puanı bulunmayan Fulham ise son sırada yer aldı.
İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Aston Villa, 4 Ekim Pazar günü TSİ 21.15'te Liverpool'u konuk edecek. Fulham ise aynı gün TSİ 16.00'da deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşacak.
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