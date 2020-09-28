28 Eylül 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Diego Costa: O çok iyi bir oyuncu, birimiz tekmelerken diğeri ısırabilir

Costa'dan Suarez yorumu! O ısırabilir ben...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 28.09.2020

'nın 3. haftasında oynanan A.Madrid - Granada maçında oyuna sonradan dahil olup 2 gol 1 asist yapan Lusi Suarez için takım arkadaşı 'dan flaş bir yorum geldi. Costa" O çok iyi bir oyuncu, birimiz tekmelerken diğeri ısırabilir" ifadelerinde bulundu.

'nın 3. haftasında , Granada'yı 6-1 mağlup etti. Takımın flaş transferi ise 70. dakikada 'nın yerine oyuna girdi ve 2 gol 1 asistlik performansla göz doldurdu.

Mücadelenin ardından İspanyol golcü Diego Costa, Suarez ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Takım arkadaşına espirili bir dille takılan Costa, 2014 Dünya Kupası'nda Uruguaylı yıldızın Chiellini'yi ısırdığı olayı hatırlatarak, "O çok iyi bir oyuncu, birimiz tekmelerken diğeri ısırabilir. Luis'e sahip olduğumuz için çok şanslıyız, o çok iyi bir futbolcu, birimiz tekmeliyor birimiz ısırıyor. Barça onun gitmesine nasıl izin verdi anlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Ayrılık iddialarıyla hakkında ise Diego Costa, "Kulüple ve hocayla konuştum ve gitmem gerektiğini düşünürlerse ayrılmaya hazır olduğumu söyledim" diyerek sözlerini noktaladı.

Atletico Madrid 6-1 Granada | MAÇ SONUCU

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