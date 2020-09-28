28 Eylül 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Kevin-Prince Boateng Monza'ya transfer oldu

Boateng yeni takımıyla imzaladı
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.09.2020

Geçtiğimiz sezon 'ta forma giyen Ganalı futbolcu Kevin-Prince Boateng, Serie B ekiplerinden Monza'ya oldu.

Eski İtalya Başbakanı ve Milan Kulübünün de eski başkanı 'nin sahibi olduğu Monza'dan yapılan açıklamada, transferi için 'ya bonservis bedeli ödenen 33 yaşındaki futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Boateng, Serie A'ya yükselme hedefindeki kırmızı-beyazlı takımın bu sezonki 11. transferi oldu.

Boateng, Berlusconi'nin Milan Başkanı olduğu dönemde 2010-2011 sezonunda son lig şampiyonluğunu kazanan takımın kadrosunda da yer alıyordu.

Ganalı oyuncu, geçen sezon ortasında kiralık olarak 'a gelmiş, siyah-beyazlı formayla 11 maçında 3 gol atmıştı.


Transferi duyurdular! 1 yıllık sözleşme haberin devamı



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Aston Villa Fulham'ı rahat geçti Aston Villa Fulham'ı rahat geçti
Transferi duyurdular! 1 yıllık sözleşme Transferi duyurdular! 1 yıllık sözleşme
Costa'dan Suarez yorumu! O ısırabilir ben... Costa'dan Suarez yorumu! "O ısırabilir ben..."
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör