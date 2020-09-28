28 Eylül 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika: Loris Karius Union Berlin'e transfer oldu

Transferi duyurdular! 1 yıllık sözleşme
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.09.2020

'a geri dönen Loris Karius'un yeni takımı belli oldu. Klopp'un gözden çıkardığı ve kadro planlamasında yer almayan Alman kaleci ülkesine geri döndü. ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

'un 'e kaybettiği Şampiyonlar Ligi finalinde yaptığı hatalar sonrası gözden çıkarılan , 2 yıllığına 'a kiralanmıştı.

Beşiktaş'ta kontratının son aylarına girmeye yakın Karius, maaşını alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini feshetmiş ve siyah-beyazlı kulübü 'ya şikayet etmişti.

ile bağlarını koparmasının ardından Liverpool'a geri dönen Alman file bekçisinin yeni takımı belli oldu.

ekiplerinden Union Berlin, 27 yaşındaki kaleciyi 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladığını duyurdu.

2018 yaz döneminde 2 yıllığına Beşiktaş'a kiralanan Loris Karius, 67 maçta 95 gol yiyerek taraftarın tepkisini çekmişti.

Liverpool'a geri dönen Loris Karius'un yeni takımı belli oldu. Klopp'un gözden çıkardığı ve kadro planlamasında yer almayan Alman kaleci ülkesine geri döndü.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Costa'dan Suarez yorumu! O ısırabilir ben... Costa'dan Suarez yorumu! "O ısırabilir ben..."
Liverpool-Arsenal maçına dair tüm bilgiler! Liverpool-Arsenal maçına dair tüm bilgiler!
Icardi PSG'yi sırtladı! Icardi PSG'yi sırtladı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör