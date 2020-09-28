Son dakika: Loris Karius Union Berlin'e transfer oldu
Liverpool'a geri dönen Loris Karius'un yeni takımı belli oldu. Klopp'un gözden çıkardığı ve kadro planlamasında yer almayan Alman kaleci ülkesine geri döndü. Karius Union Berlin ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Liverpool'un Real Madrid'e kaybettiği Şampiyonlar Ligi finalinde yaptığı hatalar sonrası gözden çıkarılan Loris Karius, 2 yıllığına Beşiktaş'a kiralanmıştı.
Beşiktaş'ta kontratının son aylarına girmeye yakın Karius, maaşını alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini feshetmiş ve siyah-beyazlı kulübü FIFA'ya şikayet etmişti.
Kara Kartal ile bağlarını koparmasının ardından Liverpool'a geri dönen Alman file bekçisinin yeni takımı belli oldu.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin, 27 yaşındaki kaleciyi 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladığını duyurdu.
2018 yaz transfer döneminde 2 yıllığına Beşiktaş'a kiralanan Loris Karius, 67 maçta 95 gol yiyerek taraftarın tepkisini çekmişti.Liverpool'a geri dönen Loris Karius'un yeni takımı belli oldu. Klopp'un gözden çıkardığı ve kadro planlamasında yer almayan Alman kaleci ülkesine geri döndü.
Anfield Road 👉 Alte Försterei— 1. FC Union Berlin (@fcunion) September 28, 2020
Herzlich willkommen, @LorisKarius! ✌️
Zur Meldung: https://t.co/Fp9Z9GlH8x#fcunion #unveu 🔴⚪️ pic.twitter.com/GuY7O6jC5v
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