20 Eylül 2020, Pazar
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15 MİLYON ÖDENMİŞTİ
Galatasaray altyapısından yetişen Ozan Kabak, 2018-19 sezonunun devre arasında 11 milyon euro bedelle Stuttgart'a transfer oldu. Daha sonra ise 15 milyon euro'ya Schalke'nin yolunu tuttu. Geçtiğimiz sezon 28 resmi maçta görev yapan genç oyuncu rakip ağları da 3 kez sarstı. Ozan, Schalke'nin geçtiğimiz gün Münih'e 8-0 kaybettiği maçta da sahada yer almıştı.
Liverpool Ozan Kabak için girişimlere başladı
Premier Lig şampiyonu Liverpool, Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak’a talip oldu. Alman ekibi, 20 yaşındaki savunmacı için 25 milyon euro istiyor.
Premier Lig şampiyonu Liverpool'un, Ozan Kabak'a talip olduğu iddia edildi. İngiliz gazeteci Chris Williams'ın haberine göre Liverpool yetkilileri, milli stoper için Alman ekibinin kapısını çaldı. Schalke'nin 20 yaşındaki savunmacıyı bırakmaya sıcak bakmadığı ancak 25 milyon euro civarında bir teklifin bu düşünceyi değiştirebileceği ifade edildi.
15 MİLYON ÖDENMİŞTİ
Galatasaray altyapısından yetişen Ozan Kabak, 2018-19 sezonunun devre arasında 11 milyon euro bedelle Stuttgart'a transfer oldu. Daha sonra ise 15 milyon euro'ya Schalke'nin yolunu tuttu. Geçtiğimiz sezon 28 resmi maçta görev yapan genç oyuncu rakip ağları da 3 kez sarstı. Ozan, Schalke'nin geçtiğimiz gün Münih'e 8-0 kaybettiği maçta da sahada yer almıştı.
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