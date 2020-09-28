28 Eylül 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Genoa'ya corona virüsü şoku! 14 kişinin testi pozitif çıktı

Serie A ekibine Covid-19 şoku! 14 pozitif vaka
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 28.09.2020 Giriş Tarihi: 28.09.2020

(Serie A) ekiplerinden , maçının ardından yapılan corona virüsü testlerinde toplam 14 pozitif vakaya rastlanıldığını açıkladı.

talya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden 'da 12 kişinin daha yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıkmasıyla takımda virüsü taşıyan kişi sayısı 14'e yükseldi.

Genoa Kulübünden yapılan açıklamada, oyuncular, teknik heyet ve takım personeline uygulanan test sonuçlarına göre 12 kişide daha Covid-19'a rastlanıldığı, böylece kırmızı-mavili ekipte hastalığa yakalananların sayısının 14 olduğu belirtildi.

Açıklamada, testleri pozitif çıkan oyuncu ve takım personeli için halihazırda geçerli olan sağlık protokollerinin gereğinin yapıldığı ve yerel sağlık makamlarının bilgilendirildiği kaydedildi.

İtalyan ANSA ajansının kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, 14 kişiden 8'inin oyuncu, 6'sının da teknik heyetten olduğu aktarıldı.

Genoa, ligin 2. haftasında dün deplasmanda 'ye konuk olmuş ve sahadan 6-0'lık farklı yenilgiyle ayrılmıştı.

Bu maç öncesinde testi pozitif çıkan kaleci Mattia Perin izolasyon altına alınırken, test sonucu ilk aşamada belirsiz olan ve sonradan Kovid-19 olduğu anlaşılan Danimarkalı orta saha oyuncusu Lasse Schöne de tedbir maksatlı Napoli deplasmanına götürülmemişti.

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