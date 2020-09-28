Genoa'ya corona virüsü şoku! 14 kişinin testi pozitif çıktı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Genoa, Napoli maçının ardından yapılan corona virüsü testlerinde toplam 14 pozitif vakaya rastlanıldığını açıkladı.
talya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Genoa'da 12 kişinin daha yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıkmasıyla takımda virüsü taşıyan kişi sayısı 14'e yükseldi.
Genoa Kulübünden yapılan açıklamada, oyuncular, teknik heyet ve takım personeline uygulanan test sonuçlarına göre 12 kişide daha Covid-19'a rastlanıldığı, böylece kırmızı-mavili ekipte hastalığa yakalananların sayısının 14 olduğu belirtildi.
Açıklamada, testleri pozitif çıkan oyuncu ve takım personeli için halihazırda geçerli olan sağlık protokollerinin gereğinin yapıldığı ve yerel sağlık makamlarının bilgilendirildiği kaydedildi.
İtalyan ANSA ajansının kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, 14 kişiden 8'inin oyuncu, 6'sının da teknik heyetten olduğu aktarıldı.
Genoa, ligin 2. haftasında dün deplasmanda Napoli'ye konuk olmuş ve sahadan 6-0'lık farklı yenilgiyle ayrılmıştı.
Bu maç öncesinde testi pozitif çıkan kaleci Mattia Perin izolasyon altına alınırken, test sonucu ilk aşamada belirsiz olan ve sonradan Kovid-19 olduğu anlaşılan Danimarkalı orta saha oyuncusu Lasse Schöne de tedbir maksatlı Napoli deplasmanına götürülmemişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama