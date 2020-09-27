27 Eylül 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Schalke 04 teknik direktör David Wagner ile yollarını ayırdı!

Schalke'den flaş karar!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 27.09.2020

Bundesliga'ya kötü başlayan ve çıktığı 2 maçta da mağlubiyet alan 04'te flaş bir karar alındı. Milli yıldızımız Ozan Kabak'ın da formasını giydiği Alman kulübünde, teknik direktör David Wagner ile yollar ayrıldı.

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından 04 teknik direktör David Wagner'in görevine son verdi. Schalke kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, David Wagner ve ekibinin görevine son verildiği ifade edilerek yerine gelecek hocanın daha sonra belirleneceği ifade edildi.

Schalke İletişim Başkanı Jochen Schneider Wagner'in görevine son verilmesiyle ilgili olarak, "Hepimiz sporda geri dönüşü David Wagner ile birlikte başarabileceğimizi umuyorduk. Ne yazık ki, yeni sezonun ilk iki maç günü gerekli performansı ve sonuçları üretemedi. Bu nedenle personel açısından yeni bir başlangıç yapmaya karar verdik. Hayal kırıklığı yaratan sonuçlara rağmen, bu karar bizim için hiç de kolay değildi" ifadelerini kullandı.

Schalke 04 sezonun ilk maçında Bayern Münih'e 8-0, dün oynanan maçta da Werder Bremen'e 3-1 mağlup olmuştu.

Schalke 04 bu sonuçlarla ligde son sırada bulunuyor.

Schalke evinde dağıldı! Ozan'dan flaş hareket haberin devamı

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