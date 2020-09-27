27 Eylül 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Sheffield United 0-1 Leeds United | MAÇ SONUCU

Sheffield United - Leeds United maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 27.09.2020 Giriş Tarihi: 27.09.2020

'in 3. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geldi. Premier Lig'e oynadığı futbolla damga vuran konuk ekip bu zor deplasmandan da 1-0'lık skorla 3 puanla ayrılan taraf oldu.

'de heyecan devam ediyor. 3. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geldi. Bielsa'nın öğrenciler bu zor deplasmanda oldukça iyi futbol sergilerken maçı kazandıran golü 88. dakikada Bamford'un ayağından geldi. Bu sonucun ardından Leeds United puanını 6'ya yükseltirken ev sahibi puanla tanışamadı.

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