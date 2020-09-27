Sheffield United 0-1 Leeds United | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 3. hafta mücadelesinde Sheffield United ile Leeds United karşı karşıya geldi. Premier Lig'e oynadığı futbolla damga vuran konuk ekip bu zor deplasmandan da 1-0'lık skorla 3 puanla ayrılan taraf oldu.

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta mücadelesinde Sheffield United ile Leeds United karşı karşıya geldi. Bielsa'nın öğrenciler bu zor deplasmanda oldukça iyi futbol sergilerken maçı kazandıran golü 88. dakikada Bamford'un ayağından geldi. Bu sonucun ardından Leeds United puanını 6'ya yükseltirken ev sahibi puanla tanışamadı.



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