Inter 4-3 Fiorentina | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın ikinci haftasında Inter ile Fiorentina karşılaştı. Gol düellosu şeklinde geçen mücadelede kazanan 4-3'lük skorla ev sahibi Inter oldu.

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Inter ile Fiorentina kritik mücadelede karşı karşıya geldi. Konuk ekip 2 defa öne geçtiği karşılaşmayı 4-3 kaybetti. Inter'in gollerini; Lautaro Martinez, Federico Ceccherini, Lukaku ve Danilo D'Ambrosio kaydetti. Konuk takımın gollerini ise Kouame, Castrovilli ve Chiesa attı.

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