Hellas Verona 1-0 Udinese | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 2. hafta mücadelesinde Koray Günter ve Mert Çetin'in formasını giydiği Hellas Verona ile Udinese kozlarını paylaştı. Ev sahibi ekip mücadeleyi Favilli'nin 57. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

İtalya Serie A'nın 2. haftasında Türk yıldızlarımız Koray Günter ve Mert Çetin'in formasını giydiği Hellas Verona sahasında Udinese ile karşılaştı. İki milli gururumuzun 90 dakika görev aldığı mücadelede Hellas Verona rakibini 57. dakikada Favilli'nin kaydettiği golle 1-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

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