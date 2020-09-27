27 Eylül 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Hellas Verona 1-0 Udinese | MAÇ SONUCU

Hellas Verona 2'de 2 yaptı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 27.09.2020 Giriş Tarihi: 27.09.2020

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 2. hafta mücadelesinde ve 'in formasını giydiği ile kozlarını paylaştı. Ev sahibi ekip mücadeleyi Favilli'nin 57. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

İtalya Serie A'nın 2. haftasında Türk yıldızlarımız ve 'in formasını giydiği sahasında ile karşılaştı. İki milli gururumuzun 90 dakika görev aldığı mücadelede Hellas Verona rakibini 57. dakikada Favilli'nin kaydettiği golle 1-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

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