27 Eylül 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Hoffenheim 4-1 Bayern Münih | MAÇ SONUCU

Bayern Münih farklı kaybetti!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 27.09.2020 Giriş Tarihi: 27.09.2020

Süper Kupa'da Sevilla'yı yenerek şampiyon olan , 'nın ikinci haftasında 'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu. Bu yıl ilk defa yenilen Bavyera ekibinin 23 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.

Geçtiğimiz gün Sevilla'yı mağlup ederek Avrupa'nın en büyüğü olan , 'da şoke eden bir yenilgi aldı. Bavyera ekibi, konuk olduğu 'a 4-1 yenildi.

Karşılaşmanın ilk yarısında ev sahibinin Ermin Bicakcic ve Munas Dabbur ile bulduğu gollere Bayern Münih, Joshua Kimmich'in golüyle cevap verdi ve soyunma odasına 2-1'lik Hoffenheim üstünlüğüyle gidildi. İkinci yarıda Hoffenheim adına Andrej Kramaric sahneye çıktı ve maçın skorunu 4-1 olarak tayin etti.

SERİ SONA ERDİ

Bu sonucun ardından ligde 3 puanda kalan Bayern Münih, bu yıl ilk defa mağlup oldu. Ayrıca, Bavyera ekibinin 23 maçlık yenilmezlik serisi de sona ermiş oldu. Hoffenheim ise bu galibiyetle ligde 2'de 2 yaptı.

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