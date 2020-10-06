Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istediği Ze Luis Lokomotiv Moskova'ya transfer oldu
Transfer döneminde adı sık sık Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Yeşil Burun Adalı forvet Ze Luis, Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Yaz transfer döneminde golcü transferi için çalışmalar yapan Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin gündemine aldığı isimlerde biri de Porto forması giyen Yeşil Burun Adalı golcü Ze Luis olmuştu. Portekiz ekibinden ayrılan 29 yaşındaki futbolcu, Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Geçtiğimiz sezon 31 maçta forma giyen Ze Luis, 10 gol ve 2 asistlik bir performans sergilemişti.
Зе Луиш перешел из «Порту» в «Локомотив»!— «Локомотив» (@fclokomotiv) October 6, 2020
Соглашение рассчитано на три года ✍🏻
Ранее нападающий выступал за «Жил Висенте», «Брагу», «Видеотон», «Спартак» и «Порту». Всего за карьеру он забил 95 голов и сделал 36 результативных передач в 278 матчах.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama