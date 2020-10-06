06 Ekim 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istediği Ze Luis Lokomotiv Moskova'ya transfer oldu

Ze Luis'ten 3 yıllık imza! Resmen açıklandı
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 Giriş Tarihi: 06.10.2020

döneminde adı sık sık Beşiktaş ve ile anılan forvet , Rus ekibi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yaz döneminde golcü transferi için çalışmalar yapan Beşiktaş ile 'nin gündemine aldığı isimlerde biri de Porto forması giyen golcü olmuştu. Portekiz ekibinden ayrılan 29 yaşındaki futbolcu, Rus ekibi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezon 31 maçta forma giyen Ze Luis, 10 gol ve 2 asistlik bir performans sergilemişti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Xherdan Shaqiri'ye corona virüsü şoku! Xherdan Shaqiri'ye corona virüsü şoku!
Porto Telles'e böyle veda etti Porto Telles'e böyle veda etti
Arsenal'de flaş ayrılık! Arsenal'de flaş ayrılık!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör