Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istediği Ze Luis Lokomotiv Moskova'ya transfer oldu

Yaz transfer döneminde golcü transferi için çalışmalar yapan Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin gündemine aldığı isimlerde biri de Porto forması giyen Yeşil Burun Adalı golcü Ze Luis olmuştu. Portekiz ekibinden ayrılan 29 yaşındaki futbolcu, Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezon 31 maçta forma giyen Ze Luis, 10 gol ve 2 asistlik bir performans sergilemişti.

Зе Луиш перешел из «Порту» в «Локомотив»!



Соглашение рассчитано на три года ✍🏻



Ранее нападающий выступал за «Жил Висенте», «Брагу», «Видеотон», «Спартак» и «Порту». Всего за карьеру он забил 95 голов и сделал 36 результативных передач в 278 матчах. — «Локомотив» (@fclokomotiv) October 6, 2020

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