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DÜNYADAN FUTBOL

Crotone 0-2 Milan | MAÇ SONUCU

Milan maçı saat k
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 27.09.2020 Giriş Tarihi: 27.09.2020

A'da heyecan devam ediyor. 2. hafta mücadelesinde ile 'nun formasını giydiği kozlarını paylaştı. Sezona oldukça iyi başlayan konuk ekip sahadan 2-0 galip ayrılarak 2'de 2 yaptı.

A'nın 2. haftasında Türk yıldızımız 'nun formasını giydiği deplasmanda ile karşılaştı. Konuk ekip her iki yarıda da bulduğu gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrılan taraf oldu. Milan'ın gollerini 45. dakikada Kessie(p), 50. dakikada Diaz kaydetti.

Spezia 1-4 Sassuolo | MAÇ SONUCU

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