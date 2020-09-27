Crotone 0-2 Milan | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 2. hafta mücadelesinde Crotone ile Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan kozlarını paylaştı. Sezona oldukça iyi başlayan konuk ekip sahadan 2-0 galip ayrılarak 2'de 2 yaptı.

İtalya Serie A'nın 2. haftasında Türk yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan deplasmanda Crotone ile karşılaştı. Konuk ekip her iki yarıda da bulduğu gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrılan taraf oldu. Milan'ın gollerini 45. dakikada Kessie(p), 50. dakikada Diaz kaydetti.



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