27 Eylül 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Freiburg 1-1 Wolfsburg | MAÇ SONUCU

Freiburg'da kazanan yok!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 27.09.2020 Giriş Tarihi: 27.09.2020

'nın 2. haftasında ile karşı karşıya geldi. İki takımında ilk yarıda bulduğu gollerle mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.

'da heyecan devam ediyor. Kritik mücadelede ile karşı karşıya geldi. Müsabaka ilk yarıda karşılıklı atılan gollerle 1-1'lik sonuçla tamamlandı. Ev sahibi takımın golünü Petersen atarken, konuk takımın golünü ise Brekalo kaydetti.

Hoffenheim 4-1 Bayern Münih | MAÇ SONUCU

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