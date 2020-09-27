Freiburg 1-1 Wolfsburg | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga'nın 2. haftasında Freiburg ile Wolfsburg karşı karşıya geldi. İki takımında ilk yarıda bulduğu gollerle mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Kritik mücadelede Freiburg ile Wolfsburg karşı karşıya geldi. Müsabaka ilk yarıda karşılıklı atılan gollerle 1-1'lik sonuçla tamamlandı. Ev sahibi takımın golünü Petersen atarken, konuk takımın golünü ise Brekalo kaydetti.



DİĞER