26 Eylül 2020, Cumartesi
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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. West Bromwich ile Chelsea kozlarını paylaştı. Mücadeleye fırtına gibi başlayan ev sahibi takım 27. dakikada 3-0 öne geçti. Lampard'ın öğrencileri karşılaşmayı bırakmadı ve skoru 3-3'e getirdi ve müsabaka bu skorla tamamlandı.
West Bromwich 3-3 Chelsea | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 3. hafta mücadelesinde West Bromwich ile Chelsea karşı karşıya geldi. Ev sahibi takımın 3-0 öne geçtiği karşılaşma 3-3 beraberlikle sonuçlandı.
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. West Bromwich ile Chelsea kozlarını paylaştı. Mücadeleye fırtına gibi başlayan ev sahibi takım 27. dakikada 3-0 öne geçti. Lampard'ın öğrencileri karşılaşmayı bırakmadı ve skoru 3-3'e getirdi ve müsabaka bu skorla tamamlandı.
West Bromwich'in gollerini Robinson (2) ve Bartley kaydederken, Chelsea'nin gollerini ise Mount, Odoi ve Abraham attı.
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