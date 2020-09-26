26 Eylül 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

West Bromwich 3-3 Chelsea | MAÇ SONUCU

Chelsea maçı bırakmadı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 26.09.2020 Giriş Tarihi: 26.09.2020

'in 3. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi takımın 3-0 öne geçtiği karşılaşma 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

'de heyecan devam ediyor. ile kozlarını paylaştı. Mücadeleye fırtına gibi başlayan ev sahibi takım 27. dakikada 3-0 öne geçti. Lampard'ın öğrencileri karşılaşmayı bırakmadı ve skoru 3-3'e getirdi ve müsabaka bu skorla tamamlandı.
West Bromwich'in gollerini Robinson (2) ve Bartley kaydederken, Chelsea'nin gollerini ise Mount, Odoi ve Abraham attı.

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