27 Eylül 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Premier Lig: Burnley 0-1 Southampton | MAÇ SONUCU

Southampton tek golle kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 26.09.2020 Giriş Tarihi: 26.09.2020

'in 3. haftasında sahasında 'ı konuk etti. Mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazandı ve ilk puanlarını aldı.

'in 3. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi konuk ekip Southampton kazanırken, takımı adına galibiyeti getiren golü 5. dakikada Danny Ings kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 3 hafta sonrasında Southampton ilk puanlarını aldı ve 3 puana yükseldi. Burnley ise puansız gidişatını sürdürdü.

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