Premier Lig: Burnley 0-1 Southampton | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Burnley sahasında Southampton'ı konuk etti. Mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazandı ve ilk puanlarını aldı.

İngiltere Premier Lig'in 3. hafta mücadelesinde Burnley ile Southampton karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi konuk ekip Southampton kazanırken, takımı adına galibiyeti getiren golü 5. dakikada Danny Ings kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 3 hafta sonrasında Southampton ilk puanlarını aldı ve 3 puana yükseldi. Burnley ise puansız gidişatını sürdürdü.

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