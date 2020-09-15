16 Eylül 2020, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Bu gelişmenin ardından PSG'nin nasıl bir tavır alacağı merak konusu oldu. Fransızlar'ın, 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mbappe için 200 milyon euro bonservis bedeli belirlediği ifade edildi. Başkan Perez'in gelecek yıl tüm imkanları zorlaması beklenirken; 300 milyon euro'luk bütçe ayrıldığı ileri sürüldü
Mbappe Madrid yolcusu
PSG'den ayrılması gündemde olan Kylian Mbappe'nin yeni adresinin Real Madrid olacağı iddia edildi
Fransızların altın çocuğu Kylian Mbappe, gelecek sezon Real Madrid forması giyebilir. PSG'den ayrılma kararı alan 21 yaşındaki yıldız, uzun süredir peşinden koşan eflatun-beyazlılara bu kez yeşil ışık yaktı. AS'ın haberine göre Mbappe, Madrid Başkanı Perez'in teklifine 'evet' dedi.
Bu gelişmenin ardından PSG'nin nasıl bir tavır alacağı merak konusu oldu. Fransızlar'ın, 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mbappe için 200 milyon euro bonservis bedeli belirlediği ifade edildi. Başkan Perez'in gelecek yıl tüm imkanları zorlaması beklenirken; 300 milyon euro'luk bütçe ayrıldığı ileri sürüldü
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama