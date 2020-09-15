16 Eylül 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Mbappe Madrid yolcusu

Mbappe Madrid yolcusu
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 Giriş Tarihi: 15.09.2020

'den ayrılması gündemde olan 'nin yeni adresinin olacağı iddia edildi

Fransızların altın çocuğu , gelecek sezon forması giyebilir. 'den ayrılma kararı alan 21 yaşındaki yıldız, uzun süredir peşinden koşan eflatun-beyazlılara bu kez yeşil ışık yaktı. AS'ın haberine göre Mbappe, Madrid Başkanı Perez'in teklifine 'evet' dedi.

Bu gelişmenin ardından PSG'nin nasıl bir tavır alacağı merak konusu oldu. Fransızlar'ın, 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mbappe için 200 milyon euro bonservis bedeli belirlediği ifade edildi. Başkan Perez'in gelecek yıl tüm imkanları zorlaması beklenirken; 300 milyon euro'luk bütçe ayrıldığı ileri sürüldü
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