26 Eylül 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bundesliga: Borussia Mönchengladbach 1-1 Union Berlin | MAÇ SONUCU

Mönchengladbach ve Berlin yenişemedi
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 26.09.2020 Giriş Tarihi: 26.09.2020

Bundesliga'nın 2. hafta karşılaşmasında sahasında 'i konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi ve puanlar paylaşıldı.

'nın 2. hafta maçında ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi ve iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Mücadelenin ilk yarı golsüz eşitlikle biterken, ev sahibi ekip 56. dakikada Thuram ile 1-0 öne geçti. Konuk ekip ise 80. dakikada Sclotterbeck'in attığı golle 1-1 eşitliği yakaladı.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

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