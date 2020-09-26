Bundesliga: Borussia Mönchengladbach 1-1 Union Berlin | MAÇ SONUCU

Bundesliga'nın 2. hafta karşılaşmasında Borussia Mönchengladbach sahasında Union Berlin'i konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi ve puanlar paylaşıldı.

Almanya Bundesliga'nın 2. hafta maçında Borussia Mönchengladbach ile Union Berlin karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi ve iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Mücadelenin ilk yarı golsüz eşitlikle biterken, ev sahibi ekip 56. dakikada Thuram ile 1-0 öne geçti. Konuk ekip ise 80. dakikada Sclotterbeck'in attığı golle 1-1 eşitliği yakaladı.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

DİĞER