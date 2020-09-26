27 Eylül 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

La Liga: Real Betis 2-3 Real Madrid | MAÇ SONUCU

Nefes kesen maçta kazanan Real Madrid!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 27.09.2020 Giriş Tarihi: 26.09.2020

'nın 3. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadeleyi Madrid temsilcisi 3-2 kazandı.

'da heyecan 3. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. evinde 'i konuk etti. 5 gollü mücadeleyi Madrid temsilcisi kazandı.

Karşılaşmada ev sahibi ekip adına golleri 35. dakikada Mandi ve 37. dakikada Carvalho atarken; Madrid temsilcisinin gollerini 14. dakikada Valverde, 48. dakikada Emerson (k.k) ve 82. dakikada Sergio Ramos (pen.) attı.

Ev sahibi takımda 67. dakikada Emerson kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Maçın ardından Real Betis 6 puanda kalırken, Real Madrid ise 4 puana yükseldi.

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