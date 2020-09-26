27 Eylül 2020, Pazar
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La Liga: Real Betis 2-3 Real Madrid | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'nın 3. haftasında Real Betis sahasında Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadeleyi Madrid temsilcisi 3-2 kazandı.
İspanya La Liga'da heyecan 3. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Real Betis evinde Real Madrid'i konuk etti. 5 gollü mücadeleyi Madrid temsilcisi kazandı.
Karşılaşmada ev sahibi ekip adına golleri 35. dakikada Mandi ve 37. dakikada Carvalho atarken; Madrid temsilcisinin gollerini 14. dakikada Valverde, 48. dakikada Emerson (k.k) ve 82. dakikada Sergio Ramos (pen.) attı.
Ev sahibi takımda 67. dakikada Emerson kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Maçın ardından Real Betis 6 puanda kalırken, Real Madrid ise 4 puana yükseldi.
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