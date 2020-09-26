26 Eylül 2020, Cumartesi

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Bundesliga: Augsburg 2-0 Borussia Dortmund | MAÇ SONUCU | GOLLERİ İZLEYİN

Dortmund deplasmanda kayıp! | Goller için tıklayın
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 26.09.2020 Giriş Tarihi: 26.09.2020

Bundesliga'nın 2. hafta maçında Augsburg sahasında 'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip Udukhoai ve Caligiuri'nin attığı gollerle 2-0 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu.

Almanya Bundesliga'nın 2. hafta karşılaşmasında Augsburg evinde 'u ağırladı.

Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazanırken, karşılaşmada galibiyeti golleri 40. dakikada Udukhoai ve 54. dakikada Caligiuri attı.

2 hafta sonunda Augsburg puanını 6'ya yükseltirken, Borussia Dortmund ise 3 puanda kaldı.

Augsburg gelecek hafta Wolfsburg deplasmanında sahne alacak, Borussia Dortmund ise Freiburg'u ağırlayacak.

İŞTE GOLLER

GOL | Augsburg 1-0 Borussia Dortmund

GOL | Augsburg 2-0 Borussia Dortmund

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