Bundesliga: Schalke 1-3 Werder Bremen | MAÇ SONUCU

Bundesliga'nın 2. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Ozan Kabak'ın formasını giydiği Schalke 04 sahasında Werder Bremen'i konuk etti. Mücadeleyi konuk ekip 3-1 kazandı. Karşılaşmada Ozan Kabak 84. dakikada kırmızı kart görürken, Bremen'de Füllkrug hat-trick yaptı. Öte yandan karşılaşma sonrasında genç stoperle ilgili görüntülerin çıkması üzerine 20 yaşındaki defans oyuncusu özür diledi.

Ligin ikinci hafta mücadelesini baştan sona üstün götüren Werder Bremen, Niclas Füllkrug'un 22, 37 ve 59. (penaltıdan) dakikalarda attığı gollerle "hat-trick" yaptığı karşılaşmayı 3-1 kazandı. Ev sahibi ekibin tek golü ise 90+3. dakikada Mark Uth'tan geldi.

Ligin ilk haftasında Bayern Münih'e 8-0 yenilen Schalke 04, bu haftayı da puansız kapatırken, Werder Bremen ise ilk puanlarını elde etti.

Ozan Kabak kırmızı kart gördü

Schalke 04'te, 58. dakikada penaltıya sebebiyet veren ve sarı kart gören Ozan Kabak, 84. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Milli oyuncunun, 26. dakikada rakibi Ludwig Augustinsson'a yaptığı faul sonrası rakibi yerdeyken onun bulunduğu yöne doğru tükürmesi ise gündem oldu.

Ozan'ın görüntülere yansıyan bu hareketinin kasıtlı olup olmadığı tartışılırken, hakem tarafından ise bu durum fark edilmedi.

Ozan özür diledi

Maç sırasında Werder Bremen'li oyuncu Augustinsson'a tükürmüş gibi görüntülerin çıkması üzerine Ozan Kabak resmi sosyal medya hesabından özür mesajı yayınladı. Genç stoperin yaptığı açıklama şu şekilde:

"Augustinsson'dan özür dilerim. Amacım bu değildi, bir kaza oldu. Onu hedeflemedim, televizyon açısı aldatıcı. Daha önce hiç yapmadığım bir hareket, bundan sonra da yapmayacağım. Çünkü sportmenliğe aykırı bir hareket. Büyük şanssızlık oldu ama yine de özür dilerim."

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