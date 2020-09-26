İngiltere Premier Lig'in 3. hafta mücadelesinde Brighton ile Manchester United karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Brighton - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Brighton ile Manchester United kozlarını paylaşacak. The American Express Community Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde maçın yayın saati ve kanalı konusu oldu. Peki, Brighton - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BRIGHTON - MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Brighton - Manchester United maçı 26 Eylül Cumartesi günü saat 14:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

BRIGHTON - MANCHESTER UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Brighton: Mat Ryan, Adam Webster, Lewis Dunk, Ben White, Tariq Lamptey, Adam Lallana, Steven Alzate, Solly March, Leandro Trossard, Aaron Connolly, Neal Maupay

Manchester United: David De Gea, Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelof, Harry Maguire, Luke Shaw, Paul Pogba, Nemanja Matic, Mason Greenwood, Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Anthony Martial

DİĞER