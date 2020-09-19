19 Eylül 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool Ozan Kabak'a talip oldu!

Ozan Kabak'a dev talip!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.09.2020

'de geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan ile ilgili flaş bir iddiası ortaya atıldı. Stoper takviyesi yapmak isteyen Kırmızıların, 04 forması giyen milli futbolcu 'ın transfer etmek istediği öne sürüldü. Son dakika transfer haberleri...

Avrupa liglerinde yeni sezon start alırken, döneminin sonuna yaklaşılırken flaş iddialar gündeme düşmeye devam ediyor. 'de geride bıraktığımız sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk kupasını müzesine götüren 'un milli futbolcumuz 'ı gündemine aldığı öne sürüldü.

Dış basında çıkan haberlerde transfer dönemi sona ermeden stoper takviyesi yapmak isteyen İngiliz devinin Ozan Kabak'ı transfer etmek istediği belirtildi. Liverpool'un 20 yaşındaki futbolcunun yanı sıra Sevilla forması giyen Diego Carlos ile de ilgilendiği ancak Ozan'ın maliyetinin daha düşük olması sebebiyle önceliğin milli futbolcumuza verildiği öğrenildi.

Haberde ayrıca Liverpool'un maddi açıdan zor günler geçiren 04'e astronomik olmayan bir teklif yaparak transferi bitirebileceği vurgulandı.

Thiago Alcantara Liverpool'da! haberin devamı

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