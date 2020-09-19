Liverpool Ozan Kabak'a talip oldu!

Premier Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Liverpool ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Stoper takviyesi yapmak isteyen Kırmızıların, Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak'ın transfer etmek istediği öne sürüldü. Son dakika transfer haberleri...

Avrupa liglerinde yeni sezon start alırken, transfer döneminin sonuna yaklaşılırken flaş iddialar gündeme düşmeye devam ediyor. Premier Lig'de geride bıraktığımız sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk kupasını müzesine götüren Liverpool'un milli futbolcumuz Ozan Kabak'ı gündemine aldığı öne sürüldü.

Dış basında çıkan haberlerde transfer dönemi sona ermeden stoper takviyesi yapmak isteyen İngiliz devinin Ozan Kabak'ı transfer etmek istediği belirtildi. Liverpool'un 20 yaşındaki futbolcunun yanı sıra Sevilla forması giyen Diego Carlos ile de ilgilendiği ancak Ozan'ın maliyetinin daha düşük olması sebebiyle önceliğin milli futbolcumuza verildiği öğrenildi.

Haberde ayrıca Liverpool'un maddi açıdan zor günler geçiren Schalke 04'e astronomik olmayan bir teklif yaparak transferi bitirebileceği vurgulandı.

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