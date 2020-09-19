Liverpool Ozan Kabak'a talip oldu!
Premier Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Liverpool ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Stoper takviyesi yapmak isteyen Kırmızıların, Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak'ın transfer etmek istediği öne sürüldü. Son dakika transfer haberleri...
Avrupa liglerinde yeni sezon start alırken, transfer döneminin sonuna yaklaşılırken flaş iddialar gündeme düşmeye devam ediyor. Premier Lig'de geride bıraktığımız sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk kupasını müzesine götüren Liverpool'un milli futbolcumuz Ozan Kabak'ı gündemine aldığı öne sürüldü.
Dış basında çıkan haberlerde transfer dönemi sona ermeden stoper takviyesi yapmak isteyen İngiliz devinin Ozan Kabak'ı transfer etmek istediği belirtildi. Liverpool'un 20 yaşındaki futbolcunun yanı sıra Sevilla forması giyen Diego Carlos ile de ilgilendiği ancak Ozan'ın maliyetinin daha düşük olması sebebiyle önceliğin milli futbolcumuza verildiği öğrenildi.
Haberde ayrıca Liverpool'un maddi açıdan zor günler geçiren Schalke 04'e astronomik olmayan bir teklif yaparak transferi bitirebileceği vurgulandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama