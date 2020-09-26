Bayer Leverkusen 1-1 RB Leipzig | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga'nın 2. haftasında Bayer Leverkusen ile RB Leipzig mücadele etti. İlk yarıda atılan karşılıklı gollerle karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 2. Hafta mücadelesinde Bayer Leverkusen ile RB Leipzig kozlarını paylaştı. Konuk ekibin 14. dakikada Forsberg'in golü ile 1-0 öne geçtiği mücadelede Leverkusen adına Kerem Demirbay 20. dakikada skoru eşitleyen golü kaydetti. Mücadelede başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı. RB Leipzig'de yeni transfer Alexander Sörloth 27. dakikada oyuna dahil oldu.



DİĞER