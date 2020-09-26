26 Eylül 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bayer Leverkusen 1-1 RB Leipzig | MAÇ SONUCU

Bayer Leverkusen Leipzig'e geçit vermedi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 26.09.2020 Giriş Tarihi: 26.09.2020

'nın 2. haftasında ile RB Leipzig mücadele etti. İlk yarıda atılan karşılıklı gollerle karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

'da heyecan devam ediyor. 2. Hafta mücadelesinde ile RB Leipzig kozlarını paylaştı. Konuk ekibin 14. dakikada Forsberg'in golü ile 1-0 öne geçtiği mücadelede Leverkusen adına Kerem Demirbay 20. dakikada skoru eşitleyen golü kaydetti. Mücadelede başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı. RB Leipzig'de yeni transfer Alexander Sörloth 27. dakikada oyuna dahil oldu.

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