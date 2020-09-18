18 Eylül 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Juventus'tan ayrılan Gonzalo Higuain resmen Inter Miami'de!

Higuain'in yeni takımı belli oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 18.09.2020

İtalya Serie A ekiplerinden , Arjantinli forvet 'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. 32 yaşındaki deneyimli forvet, 'ın da ortağı olduğu 'ye transfer oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Arjantinli forvet oyuncusu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerine ülkesinin River Plate ekibinde başlayan Higuain, İspanya'nın Real Madrid ve İtalya'nın Napoli kulüplerinde forma giydi. 'un 2016'da Napoli'den transfer ettiği Higuain, İtalya'nın Milan ve İngiltere'nin Chelsea takımlarında 1'er sezon kiralık olarak oynadı.

Arjantinli golcü Juventus formasıyla 149 maça çıktı ve 66 gol attı.

Eski İngiliz yıldız futbolcu 'ın ortağı ve başkanı olduğu , bu sezon ilk kez MLS'te mücadele etmeye başlamıştı.

Juventus'tan flaş Higuain kararı! haberin devamı

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