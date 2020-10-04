04 Ekim 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Bundesliga: Bayern Münih 4-3 Hertha Berlin | MAÇ SONUCU

Lewandowski şov yaptı Münih kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 04.10.2020 Giriş Tarihi: 04.10.2020

Bundesliga'nın 3. haftasında sahasında ile karşılaştı. Gol düellosuna sahne olan mücadeleyi Münih temsilcisi, 90+3'te Lewandowski'nin penaltıdan attığı golle 4-3 kazandı.

Bundesliga'nın 3. hafta karşılaşmasında evinde ile karşılaştı. Mücadelede 7 gol atılırken, Münih son dakika golüyle 4-3 kazandı.

Münih'in gollerini 40., 50., 85. ve 90+3. dakikalarda golcü oyuncusu Robert Lewandowski attı. Konuk ekibin gollerini; 59. dakikada Cordoba, 71'de Cunha ve 88. dakikada Ngankam attı.

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih 6 puana yükselirken, Hertha Berlin ise 3 puanda kaldı.

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