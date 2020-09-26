Mainz 05 1-4 Stuttgart | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga'nın 2. haftasında Mainz 05 ile Stuttgart karşı karşıya geldi. İlk yarısı dengeli geçen karşılaşmada ikinci yarıda girdiği pozisyonları gole çeviren konuk ekip mücadeleden 4-1 galip ayrılan taraf oldu.

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 2. Hafta mücadelesinde Mainz 05 ile Stuttgart kozlarını paylaştı. Ligin ilk haftasını puansız kapatan iki takımın mücadelesinde kazanan 4-1'lik skorla Stutgart oldu. Konuk takımın gollerini; Wamangituka, Didavi, Klimowicz ve Kaladjzic kaydetti. Ev sahibi takımın tek golübü ise Quaison attı.



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