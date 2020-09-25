Hertha Berlin - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Bundesliga'nın 2. haftasında heyecan devam ediyor. Hertha Berlin sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk ediyor. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Hertha Berlin - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Bundesliga'da 2. hafta heyecanı sürüyor. Bundesliga'yı 3 puan ile açan Hertha Berlin, sahasında E. Frankfurt'u konuk edecek. Müsabaka hakkında birçok detay merak konusu oldu. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hertha Berlin - E. Frankfurt maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
HERTHA BERLIN - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Hertha Berlin - E. Frankfurt maçı 25 Eylül Cuma günü saat 21:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.
HERTHA BERLIN - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Hertha Berlin: Schwolow, Mittelstädt, Boyata, Torunarigha, Pekarík, Stark, Darida, Tousart, Cunha, Lukébakio, Piatek
E. Frankfurt: Trapp, Abraham, Hinteregger, Hasebe, Kostic, Rode, Kohr, Kamada, Costa, Dost, Silva
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