Bundesliga'nın 2. haftasında heyecan devam ediyor. Hertha Berlin sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk ediyor. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Hertha Berlin - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Bundesliga'da 2. hafta heyecanı sürüyor. Bundesliga'yı 3 puan ile açan Hertha Berlin, sahasında E. Frankfurt'u konuk edecek. Müsabaka hakkında birçok detay merak konusu oldu. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hertha Berlin - E. Frankfurt maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

HERTHA BERLIN - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hertha Berlin - E. Frankfurt maçı 25 Eylül Cuma günü saat 21:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

HERTHA BERLIN - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Hertha Berlin: Schwolow, Mittelstädt, Boyata, Torunarigha, Pekarík, Stark, Darida, Tousart, Cunha, Lukébakio, Piatek

E. Frankfurt: Trapp, Abraham, Hinteregger, Hasebe, Kostic, Rode, Kohr, Kamada, Costa, Dost, Silva

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