25 Eylül 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Hertha Berlin - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Hertha Berlin - E. Frankfurt maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 25.09.2020

Bundesliga'nın 2. haftasında heyecan devam ediyor. sahasında 'u konuk ediyor. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Hertha Berlin - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Bundesliga'da 2. hafta heyecanı sürüyor. Bundesliga'yı 3 puan ile açan , sahasında E. Frankfurt'u konuk edecek. Müsabaka hakkında birçok detay merak konusu oldu. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hertha Berlin - E. Frankfurt maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

HERTHA BERLIN - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hertha Berlin - E. Frankfurt maçı 25 Eylül Cuma günü saat 21:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

HERTHA BERLIN - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Hertha Berlin: Schwolow, Mittelstädt, Boyata, Torunarigha, Pekarík, Stark, Darida, Tousart, Cunha, Lukébakio, Piatek

E. Frankfurt: Trapp, Abraham, Hinteregger, Hasebe, Kostic, Rode, Kohr, Kamada, Costa, Dost, Silva

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
UEFA kararını verdi! Oyuncu değişikliği... UEFA kararını verdi! Oyuncu değişikliği...
UEFA Süper Kupa'nın sahibi Bayern Münih! UEFA Süper Kupa'nın sahibi Bayern Münih!
Hakan şov yaptı Milan turladı! Hakan şov yaptı Milan turladı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör