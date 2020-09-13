14 Eylül 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Valladolid 1-1 Real Sociedad | MAÇSONUCU

Valladolid ile Sociedad yenişemedi
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 Giriş Tarihi: 13.09.2020

'nın açılış haftasında , evinde 'ı ağırladı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

ve , La Liga'nın 1. haftasında, Nuevo Jose Zorrilla Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erdi.

Ev sahibi Valladolid adına golü Michel (38') kaydederken, Real Sociedad, 60. dakikada Roberto Lopez ile karşılık verdi.

Bu sonuçla Valladolid, maç fazlasıyla 5. sırada kendine yer bulurken, Real Sociedad 4. sırada yer aldı.

Real Valladolid, gelecek hafta Real Betis'in konuğu olacak. Real Sociedad ise evinde Real Madrid'i ağırlayacak.

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