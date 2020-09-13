İngiltere Premier ligin ilk hafta maçında Tottenham sahasında Everton'ı ağırlıyor. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Tottenham - Everton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Dünyanın en zorlu liglerinden biri olan İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. İlk hafta maçında Tottenham, Everton'ı ağırlıyor. Maçın yaın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Tottenham - Everton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TOTTENHAM - EVERTON MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Tottenham - Everton maçı 13 Eylül Pazar saat 18:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

TOTTENHAM - EVERTON MAÇININ MUHTEMEL 11'İ

Tottenham: Lloris, Davies, Dier, Alderweireld, Doherty, Winks, Højbjerg, Heung-Min, Alli, Moura, Kane

Everton: Pickford, Digne, Mina, Keane, Coleman, Doucouré, Allan, Gomes, Rodríguez, Calvert-Lewin, Richarlison

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