13 Eylül 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Tottenham - Everton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Tottenham - Everton maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.09.2020 Giriş Tarihi: 13.09.2020

İngiltere Premier ligin ilk hafta maçında sahasında 'ı ağırlıyor. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Tottenham - Everton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Dünyanın en zorlu liglerinden biri olan İngiltere 'de heyecan devam ediyor. İlk hafta maçında , 'ı ağırlıyor. Maçın yaın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Tottenham - Everton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TOTTENHAM - EVERTON MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Tottenham - Everton maçı 13 Eylül Pazar saat 18:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

TOTTENHAM - EVERTON MAÇININ MUHTEMEL 11'İ

Tottenham: Lloris, Davies, Dier, Alderweireld, Doherty, Winks, Højbjerg, Heung-Min, Alli, Moura, Kane

Everton: Pickford, Digne, Mina, Keane, Coleman, Doucouré, Allan, Gomes, Rodríguez, Calvert-Lewin, Richarlison

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