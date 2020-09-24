25 Eylül 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Bayern Münih 2-1 Sevilla | MAÇ SONUCU

UEFA Süper Kupa'nın sahibi belli oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 Giriş Tarihi: 24.09.2020

şampiyonu ile Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla'nın karşı karşıya geldiği UEFA final maçında kazanan Alman temsilcisi Bayern Münih oldu. Bavyera ekibi, 90 dakikası 1-1 biten mücadeleyi uzatmalarda attığı golle 2-1 kazandı ve UEFA Süper Kupası'nın sahibi oldu.

şampiyonu ile Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla'nın karşı karşıya geldiği UEFA final karşılaşmasında kazanan takım belli oldu.

Alman temsilcisi 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada eşitliği yakalarken, 90 dakikası 1-1 eşitlikle biten mücadeleyi 2-1 kazandı ve UEFA Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Karşılaşmada Sevilla adına golü 13. dakikada Ocampos (pen.) atarken, Alman temsilcisi adına golleri ise 34. dakikada Goretzka, 104. dakikada ise Martinez attı.

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih, UEFA Süper Kupası'nın yeni sahibi oldu.

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