Bayern Münih 2-1 Sevilla | MAÇ SONUCU
Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla'nın karşı karşıya geldiği UEFA Süper Kupa final maçında kazanan Alman temsilcisi Bayern Münih oldu. Bavyera ekibi, 90 dakikası 1-1 biten mücadeleyi uzatmalarda attığı golle 2-1 kazandı ve UEFA Süper Kupası'nın sahibi oldu.
Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla'nın karşı karşıya geldiği UEFA Süper Kupa final karşılaşmasında kazanan takım belli oldu.
Alman temsilcisi 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada eşitliği yakalarken, 90 dakikası 1-1 eşitlikle biten mücadeleyi 2-1 kazandı ve UEFA Süper Kupa'yı müzesine götürdü.
Karşılaşmada Sevilla adına golü 13. dakikada Ocampos (pen.) atarken, Alman temsilcisi adına golleri ise 34. dakikada Goretzka, 104. dakikada ise Martinez attı.
Bu sonuçla birlikte Bayern Münih, UEFA Süper Kupası'nın yeni sahibi oldu.
Ayrıntılar geliyor...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama