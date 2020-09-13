13 Eylül 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Valencia - Levante maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Valencia - Levante maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.09.2020 Giriş Tarihi: 13.09.2020

'nın ilk haftasında sahasında 'yi konuk ediyor. Mücadele öncesi merak edilenler arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Valencia - Levante maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nın ilk haftasında heyecan devam ediyor. - zorlu mücadelede karşı karşıya geliyor. Mücadelenin muhtemel 11'i, yayın saati ve kanalı da merak ediliyor. Peki, Valencia - Levante maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

VALENCIA - LEVANTE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Valencia - Levante maçı 13 Eylül Pazar saat 22:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

VALENCIA - LEVANTE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Valencia: Doménech, Gayà, Mangala, Paulista, Wass, Kondogbia, Racic, Guedes, Kang-In, Vallejo, Gómez

Levante: Fernández, Clerc, Duarte, Pier, Miramón, Bardhi, Radoja, Campaña, Frutos, Morales, León

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