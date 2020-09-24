24 Eylül 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçları oynandı

Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçları oynandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 24.09.2020

play-off turu ilk karşılaşmaları 3 karşılaşma ile tamamlandı. Gecenin maçında Lucescu'nun takımı deplasmanda 'i 2-1 mağlup ederek tur için büyük avntaj sağladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turu ilk ayağı, 3 karşılaşmayla tamamlandı.

Sonuçlar şöyle:

() - (): 1-2

Molde (Norveç) - Ferencvaros (): 3-3

() - Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-0

UEFA Süper Kupa'da 1,1 milyar Euro'luk maç


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